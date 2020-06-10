С центральной башни мэрии Томска сняли купол с часами

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:51:55+03:00

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Сегодня начались реставрационные работы на центральной башне здания по проспекту Ленина, 73. Компания-подрядчик «Томскремстройпроект» выполнила демонтаж латерны (куполообразной надстройки) для ее дальнейшей реставрации. Как сообщает пресс-служба мэрии, это стало вторым этапом реставрации купола, который, по заключению ТГАСУ, находился в аварийном состоянии. Первый этап был выполнен несколько лет назад.

Администрация Томска располагается в здании, которое построено в 1899-1900 годах известным архитектором Константином Лыгиным и относится к памятникам архитектуры федерального значения. Согласно федеральному законодательству муниципалитет обязан содержать исторический объект, обеспечивать его сохранность и проводить необходимые ремонтные работы.

С 1994 года и до недавнего времени в латерне Томской мэрии находились часы, которые были демонтированы несколько недель назад. Средства на ремонт башенной надстройки – более 5,5 млн рублей – городская администрация выделила еще в 2019 году. Как сообщается на сайте госзакупок, во время основных работ будет разобрано цинковое покрытие купола и латерны, подготовлен новый металлический каркас латерны и отремонтирован деревянный каркас, а также отреставрирован декор и восстановлены утраченные детали. После всех работ вернутся на место знаменитые часы, но уже новые.

В мэрии планируют, что реставрация латерны будет завершена к нынешней осени. Сейчас на крыше здания городской администрации сооружено временное покрытие, которое закрывает участок демонтированной башенки.

ИСТОЧНИК KP.RU