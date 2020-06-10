С начала года из Томска выдворили за пределы России почти два десятка незаконных мигрантов

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:31:11+03:00

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С начала 2020 года за пределы РФ из Томской области выдворено 19 человек, из них наибольшее количество постановлений о выдворении незаконных мигрантов традиционно приходится на граждан Узбекистана (14 человек), сообщила сегодня пресс-служба УФССП по Томской области.

Также среди недавно выдворенных оказались граждане Кыргызстана и Таджикистана.

- В марте этого года в ходе проверки документов сотрудниками иммиграционного контроля был установлен гражданин Кыргызстана 1994 г.р., нарушивший режим пребывания на территории РФ. Приехав в Томск с целью обучения в одном из вузов и получив соответствующую миграционную карту, он уклонился от выезда из страны по истечении обозначенного в документах срока, а именно до середины января 2020 года. Материалы о нарушении были переданы в суд, который вынес решение о выдворении иностранца и назначении ему штрафа в 2000 рублей, – говорится в сообщении ведомства.

Прямо из зала суда приставы доставили мигранта в «Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Томской области».

На тот момент Росавиация полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из-за пандемии, поэтому вылететь на Родину нарушитель смог лишь 7 июня, вывозным рейсом по маршруту Новосибирск-Ош. Судебные приставы с соблюдением всех мер инфекционной безопасности доставили молодого человека в аэропорт Толмачево и передали его пограничникам.

В конце мая подобным образом покинул Томск гражданин Таджикистана 1973 г.р., нарушивший режим пребывания в нашей стране. Он поменял адрес места жительства, не поставив в известность орган миграционного учета. После трехмесячного пребывания в Центре временного содержания мужчину доставили в Душанбе из Красноярска, чартерным рейсом, организованным российскими и таджикскими властями.

ИСТОЧНИК KP.RU