2020-06-10T09:04:45+03:00
Общество

ТГУ вошел в Топ- 250 лучших университетов мира в престижном рейтинге

Из российских вузов, включенных в перечень, он занимает четвертую позицию
Алиса Селезнева
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ТГУ уже не первый год входит в число лучших вузов мира.ТГУ уже не первый год входит в число лучших вузов мира.Фото: из открытых источников
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Агентство Quacquarelli Symonds опубликовало рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2021. Это один из самых авторитетных рейтингов в академическом сообществе планеты.

- ТГУ вошел в 21% сильнейших вузов мира, заняв 250 место, - сообщила сегодня пресс-служба вуза.

Вторым томским вузом в рейтинге стал ТПУ, занявший 401 место (387 в прошлом году).

– Рейтинги не являются для вузов самоцелью, но они помогают оценить правильность выбранного вектора развития. В данном случае ТГУ следует курсу на формирование экосистемы вуза и экспорт образовательных технологий, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Среди лучших университетов мира ТГУ занимает 29 место по соотношению между количеством академических кадров и количеством студентов. Заметный рост университет показал по доле иностранных студентов ( +18 пунктов), став 95-м в мире, и по академической репутации (рост на 23 пункта) – этот показатель имеет наибольший вес и составляет 40% от общей оценки вуза.

Среди 32 российских вузов, вошедших в рейтинг, ТГУ занял четвертое место, уступив лишь МГУ, СПбГУ и НГУ. Как и год назад, высшая строчка в списке лучших вузов мира у Массачусетского технологического института, вторая – у Стенфорда, третье место сохранил Гарвард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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