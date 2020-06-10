2020-06-10T08:22:43+03:00
Общество

10 новых ФАПов появятся в этом году в селах Томской области

Монтаж модульных строений уже стартовал
Алиса Селезнева
Поделиться:
Монтаж новых ФАПов в томской глубинке уже идет.Монтаж новых ФАПов в томской глубинке уже идет.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 2020 году в регионе будут заменены 10 фельдшерско-акушерских пунктов в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах. На их переустройство, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», выделено 48,8 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

-На месте прежних ФАПов появятся новые, модульного типа, одноэтажные строения площадью 70 кв. метров. В них разместятся кабинет приема, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств, — рассказал первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков.

Подрядчик уже приступил к монтажу строений в Новомихайловке, Итатке, Тахтамышево и Сафроновке Томского района. В конце июня начнется возведение нового коларовского ФАПа. Все работы планируется завершить в июле, затем медучреждения будут проходить лицензирование.

Еще пять ФАПов до конца сентября будут заменены в селах Копыловка, Нельмач, Варгатер, а также деревнях Сугот и Маракса.

Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Томской области построено пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в Бакчарском, Зырянском, Верхнекетском и Шегарском районах.

Всего в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по программе модернизации первичного звена до 2024 года в Томской области отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 новых ФАПов появятся в этом году в селах Томской области
В Томской области семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать президентские выплаты
В День России из Томска в Асино и обратно поезд сделает 2 дополнительных рейса
Продукты из «Тележки добра» доставлены 55 томским семьям
Пьяный 22 – летний томич жестоко избил случайного прохожего
В Томской области за вылов рыбы ценных пород грозит до 2 лет тюрьмы
В ДТП под Томском попали годовалый малыш и 33-летняя женщина
По факту смерти вахтовика из Якутии в обсерваторе под Томском возбуждено уголовное дело
Выбирайте другие пути: в предстоящие две ночи будет ограничено движение в южной части Томска
Приемная кампания в томские техникумы стартует 20 июня в новом формате
Проезжая часть по улице Артема в Томске будет расширена до трех полос
Томичи смогут выехать из страны для работы, учебы или лечения за рубежом
ТПУ и «Кванториум» изготовили 1000 защитных экранов для Респираторного госпиталя в Томске
Автомобиль Honda снес фонарный столб на главной улице Томска
Около 700 томских медиков прошли тестирование на наличие антител к COVID-19
В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию по своим восьми заводам
Пенсионеры и люди 30-40 лет оказались главной «мишенью» коронавируса в Томской области
В Томской области подведены итоги конкурса «Земский учитель»
Коронавирус в Томске: в регионе 47 новых случаев заражения
Почти 88 млн рублей получит Томский НИМЦ на обновление приборной базы
Министр Валерий Фальков отметил уникальность Большого Томского университета
Аграрии Томской области завершили сев зерновых, зернобобовых и овощей