10 новых ФАПов появятся в этом году в селах Томской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:22:43+03:00

Монтаж новых ФАПов в томской глубинке уже идет. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в регионе будут заменены 10 фельдшерско-акушерских пунктов в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах. На их переустройство, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», выделено 48,8 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

-На месте прежних ФАПов появятся новые, модульного типа, одноэтажные строения площадью 70 кв. метров. В них разместятся кабинет приема, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств, — рассказал первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков.

Подрядчик уже приступил к монтажу строений в Новомихайловке, Итатке, Тахтамышево и Сафроновке Томского района. В конце июня начнется возведение нового коларовского ФАПа. Все работы планируется завершить в июле, затем медучреждения будут проходить лицензирование.

Еще пять ФАПов до конца сентября будут заменены в селах Копыловка, Нельмач, Варгатер, а также деревнях Сугот и Маракса.

Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Томской области построено пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в Бакчарском, Зырянском, Верхнекетском и Шегарском районах.

Всего в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по программе модернизации первичного звена до 2024 года в Томской области отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU