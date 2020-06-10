2020-06-10T06:15:56+03:00
Общество

В Томской области семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать президентские выплаты

Денежные средства выплачиваются в рамках национального проекта «Демография»
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Так как пособия начисляются с января, томичи на одного ребенка от 3 до 7 лет могут получить до 30 тыс. рублей.Так как пособия начисляются с января, томичи на одного ребенка от 3 до 7 лет могут получить до 30 тыс. рублей.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

С этой недели в регионе семьи с детьми 3-7 лет начали получать ежемесячные денежные выплаты, сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Новая выплата назначается в рамках национального проекта «Демография» в соответствии с указом Президента России семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе за II квартал прошлого года (11 694 рубля), - уточнили в Белом доме. - В Томской области размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка составляет 6088,5 рублей. Поскольку выплата назначается с 1 января 2020 года, но не ранее чем ребенку исполнилось три года, первая выплата с учетом доплаты за прошлые месяцы может составить более 30 тысяч рублей.

В органы социальной защиты поступило почти 25 тысяч заявлений. Их можно подать через портал госуслуг или предварительно записавшись на прием в центр социальной поддержки по месту жительства.

- Наши службы запросят необходимые документы для определения права семьи на выплату. Жителям необходимо лишь правильно заполнить бланк заявления, - отметила Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения Томской области. - Самые распространенные ошибки - неверная информация о доходах, неправильные реквизиты, ошибки в фамилии, имени или отчестве заявителя, возрасте ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 новых ФАПов появятся в этом году в селах Томской области
В Томской области семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать президентские выплаты
В День России из Томска в Асино и обратно поезд сделает 2 дополнительных рейса
Продукты из «Тележки добра» доставлены 55 томским семьям
Пьяный 22 – летний томич жестоко избил случайного прохожего
В Томской области за вылов рыбы ценных пород грозит до 2 лет тюрьмы
В ДТП под Томском попали годовалый малыш и 33-летняя женщина
По факту смерти вахтовика из Якутии в обсерваторе под Томском возбуждено уголовное дело
Выбирайте другие пути: в предстоящие две ночи будет ограничено движение в южной части Томска
Приемная кампания в томские техникумы стартует 20 июня в новом формате
Проезжая часть по улице Артема в Томске будет расширена до трех полос
Томичи смогут выехать из страны для работы, учебы или лечения за рубежом
ТПУ и «Кванториум» изготовили 1000 защитных экранов для Респираторного госпиталя в Томске
Автомобиль Honda снес фонарный столб на главной улице Томска
Около 700 томских медиков прошли тестирование на наличие антител к COVID-19
В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию по своим восьми заводам
Пенсионеры и люди 30-40 лет оказались главной «мишенью» коронавируса в Томской области
В Томской области подведены итоги конкурса «Земский учитель»
Коронавирус в Томске: в регионе 47 новых случаев заражения
Почти 88 млн рублей получит Томский НИМЦ на обновление приборной базы
Министр Валерий Фальков отметил уникальность Большого Томского университета
Аграрии Томской области завершили сев зерновых, зернобобовых и овощей