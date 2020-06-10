В Томской области семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать президентские выплаты
С этой недели в регионе семьи с детьми 3-7 лет начали получать ежемесячные денежные выплаты, сообщили в пресс-службе областной администрации.
- Новая выплата назначается в рамках национального проекта «Демография» в соответствии с указом Президента России семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе за II квартал прошлого года (11 694 рубля), - уточнили в Белом доме. - В Томской области размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка составляет 6088,5 рублей. Поскольку выплата назначается с 1 января 2020 года, но не ранее чем ребенку исполнилось три года, первая выплата с учетом доплаты за прошлые месяцы может составить более 30 тысяч рублей.
В органы социальной защиты поступило почти 25 тысяч заявлений. Их можно подать через портал госуслуг или предварительно записавшись на прием в центр социальной поддержки по месту жительства.
- Наши службы запросят необходимые документы для определения права семьи на выплату. Жителям необходимо лишь правильно заполнить бланк заявления, - отметила Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения Томской области. - Самые распространенные ошибки - неверная информация о доходах, неправильные реквизиты, ошибки в фамилии, имени или отчестве заявителя, возрасте ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU