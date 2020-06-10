В Томской области семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать президентские выплаты

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:15:56+03:00

Так как пособия начисляются с января, томичи на одного ребенка от 3 до 7 лет могут получить до 30 тыс. рублей. Фото: Из открытых источников

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С этой недели в регионе семьи с детьми 3-7 лет начали получать ежемесячные денежные выплаты, сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Новая выплата назначается в рамках национального проекта «Демография» в соответствии с указом Президента России семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе за II квартал прошлого года (11 694 рубля), - уточнили в Белом доме. - В Томской области размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка составляет 6088,5 рублей. Поскольку выплата назначается с 1 января 2020 года, но не ранее чем ребенку исполнилось три года, первая выплата с учетом доплаты за прошлые месяцы может составить более 30 тысяч рублей.

В органы социальной защиты поступило почти 25 тысяч заявлений. Их можно подать через портал госуслуг или предварительно записавшись на прием в центр социальной поддержки по месту жительства.

- Наши службы запросят необходимые документы для определения права семьи на выплату. Жителям необходимо лишь правильно заполнить бланк заявления, - отметила Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения Томской области. - Самые распространенные ошибки - неверная информация о доходах, неправильные реквизиты, ошибки в фамилии, имени или отчестве заявителя, возрасте ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU