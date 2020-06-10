2020-06-10T05:59:11+03:00
Общество

В День России из Томска в Асино и обратно поезд сделает 2 дополнительных рейса

Узнать расписание электричек можно на сайте РЖД
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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12 июня РЖД запустят два дополнительных рейса из Томска в Асино и обратно.12 июня РЖД запустят два дополнительных рейса из Томска в Асино и обратно.Фото: Из открытых источников
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- Компания «Кузбасс-пригород» запустит два дополнительных рейса поезда между Томском и Асино 12 июня, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала РЖД.

Добавляется, что дополнительные поезда между станциями Томск-2 и Асино 12 июня пройдут по следующему расписанию: №6998 «Томск-2 – Асино» (отправление со ст. «Томск-2» в 07.31, прибытие в Асино в 10.05); №6997 «Асино – Томск-2» (отправление в 18.00, прибытие на ст. «Томск-2» в 20.33). Время местное.

Уточним, что информацию о времени отправления всех рейсов из Томска в Асино и обратно можно найти, выйдя на сайт РЖД или «Кузбасс – пригород».

ИСТОЧНИК KP.RU

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