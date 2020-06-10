Продукты из «Тележки добра» доставлены 55 томским семьям

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:34:01+03:00

Помочь малоимущим и многодетным жителям могут все желающие

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В Томске продолжается всероссийская благотворительная акция «Тележка добра». В ее рамках нуждающимся в поддержке малоимущим и многодетным семьям общественники уже доставили 55 «посылок добра».

- Для участия в акции достаточно купить продукты и положить их в специальные тележки, - пояснили в региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ). - Приобрести можно продукты длительного хранения (крупы, макароны, консервы, печенье, сахар, сгущенное молоко, чай). Наборы доставляются людям адресно силами волонтеров. «Тележки добра» установлены в магазинах «Ярче!» на пр. Ленина, 15 (торговый комплекс «999»), ул. Мюнниха, 8а, пр. Комсомольском, 37, на Иркутском тракте, 194.

Уточним, что продуктовые наборы формируются в соответствии с заявками, поступившими на горячую линию 8-800-200-34-11, а также со списками, предоставленными аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Томской области и социальными некоммерческими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU