2020-06-10T05:34:01+03:00
Общество

Продукты из «Тележки добра» доставлены 55 томским семьям

Помочь малоимущим и многодетным жителям могут все желающие
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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"Тележку добра" нужно наполнить продуктами длительного хранения по своему выбору. Фото: пресс-служба регионального штаба ОНФ."Тележку добра" нужно наполнить продуктами длительного хранения по своему выбору. Фото: пресс-служба регионального штаба ОНФ.
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В Томске продолжается всероссийская благотворительная акция «Тележка добра». В ее рамках нуждающимся в поддержке малоимущим и многодетным семьям общественники уже доставили 55 «посылок добра».

- Для участия в акции достаточно купить продукты и положить их в специальные тележки, - пояснили в региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ). - Приобрести можно продукты длительного хранения (крупы, макароны, консервы, печенье, сахар, сгущенное молоко, чай). Наборы доставляются людям адресно силами волонтеров. «Тележки добра» установлены в магазинах «Ярче!» на пр. Ленина, 15 (торговый комплекс «999»), ул. Мюнниха, 8а, пр. Комсомольском, 37, на Иркутском тракте, 194.

Уточним, что продуктовые наборы формируются в соответствии с заявками, поступившими на горячую линию 8-800-200-34-11, а также со списками, предоставленными аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Томской области и социальными некоммерческими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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