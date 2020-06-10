Пьяный 22 – летний томич жестоко избил случайного прохожего

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:05:42+03:00

Словесная перепалка двоих томичей для одного обернулась больничной койкой, для другого - следственным изолятором. Фото: Из открытых источников

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Прокуратура Советского района Томска утвердила заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего томича, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

- В апреле 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице в компании своих приятелей, вступил в конфликт с незнакомым прохожим, который шел вместе со своим товарищем. Возникшая словесная ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый ударил упавшего потерпевшего ногой, причинив разрыв одного из жизненно важных органов и сломав ребро, - сообщили в региональной прокуратуре.

Уточним, что обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU