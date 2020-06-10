2020-06-10T04:47:24+03:00
Рыбалка

В Томской области за вылов рыбы ценных пород грозит до 2 лет тюрьмы

Но реально к лишению свободы не был приговорен никто
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Браконьеры на реках могут лишиться не только улова и денег, но и лодок, и снастей.Браконьеры на реках могут лишиться не только улова и денег, но и лодок, и снастей.Фото: Из открытых источников
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- С начала 2020 года в регионе возбуждено 5 уголовных дел (сумма ущерба составила 165 тыс. рублей), два из них - за вылов особо ценных пород рыбы. По закону, за это преступление предусмотрен штраф от 300 до500 тыс. рублей, исправительные работы или тюремное заключение до двух лет, - сообщил вчера журналистам Игорь Борхолеев, начальник Томского линейного отдела МВД России. – Но пока в Томской области ни один нарушитель реально не был приговорен к лишению свободы.

Спикер добавил, что с января также было выявлено 42 административных правонарушения. Общая сумма штрафов превысила 68 тыс. рублей, из них в бюджет взыскана уже 31 тыс. рублей. Чаще всего браконьеров задерживают в Колпашевском и Александровском районах, в окрестностях Стрежевого.

- Штраф за вылов одной особи стерляди составляет 4 572 рубля, язя - 500 рублей, плотвы или окуня - 100 рублей, а за одного осетра сибирского - 10 тыс. рублей, - уточнил Игорь Борхолеев. - В период нереста суммы возрастают вдвое. Незаконная рыбалка может оставить нарушителей не только без денег, но и без снастей, плавсредств. Но в 2020 году браконьеров на реке наблюдается меньше. Это связано с введением ограничительных мер против коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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