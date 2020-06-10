В ДТП под Томском попали годовалый малыш и 33-летняя женщина
- Авария произошла на 16-м километре автодороги Томск - Мирный - Межениновка. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 59-летней женщины-водителя выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Ford Focus, - сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. - От удара Ford съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате 33-летняя женщина, водитель автомобиля Ford Focus, с травмами была госпитализирована.
Сотрудники полиции добавили также, что, кроме пострадавшей, на заднем сиденье автомобиля в детском удерживающим устройстве находился годовалый ребенок. Медицинская помощь ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU