В ДТП под Томском попали годовалый малыш и 33-летняя женщина

10 Июнь 2020 2020-06-10T04:07:50+03:00

Автомобиль, где ехали 33-летняя женщина и годовалый ребенок, от удара слетел с трассы и перевернулся. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области. Фото: другой источник.

Ford Focus с пассажирами слетел в кювет после столкновения с Toyota

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- Авария произошла на 16-м километре автодороги Томск - Мирный - Межениновка. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 59-летней женщины-водителя выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Ford Focus, - сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. - От удара Ford съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате 33-летняя женщина, водитель автомобиля Ford Focus, с травмами была госпитализирована.

Сотрудники полиции добавили также, что, кроме пострадавшей, на заднем сиденье автомобиля в детском удерживающим устройстве находился годовалый ребенок. Медицинская помощь ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU