2020-06-09T14:28:08+03:00
Недвижимость

Выбирайте другие пути: в предстоящие две ночи будет ограничено движение в южной части Томска

Работы будут вестись на ул.19-ой Гвардейской дивизии
Алиса Селезнева
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Томичей просят воспользоваться путями объезда.Томичей просят воспользоваться путями объезда.Фото: из открытых источников
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Сегодня, начиная с девяти часов вечера и до 6 часов утра следующего дня будет ограничено движение автомобилей в районе дома № 9 по ул. 19-ой Гвардейской Дивизии. Здесь будет перекрыта одна полоса и организовано реверсивное движение. Аналогичная ситуация будет на данном участке с девяти вечера 10 июня до 6 часов 11 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Причина временных неудобств - работа бригад АО «Трест «Связьстрой-6», которые будут выполнять вынос сетей связи для строящейся транспортной развязки с ж/д Томск – Тайга на 76 километре.

Также мэрия напоминает, что в это же время, до 24 часов 10 июня будет ограничено движение транспорта по ул. 5-ой Армии на участке от пр. Ленина до ул. Ижевской. Там над устранением раскопки будет трудится подрядчик «Томскводоканала».

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Выбирайте другие пути: в предстоящие две ночи будет ограничено движение в южной части Томска
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