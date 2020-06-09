2020-06-09T13:52:24+03:00
Общество

Приемная кампания в томские техникумы стартует 20 июня в новом формате

Вместо оригинала аттестата абитуриенты могут прислать уведомление
Алиса Селезнева
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Томские техникумы ждут абитуриентов.Томские техникумы ждут абитуриентов.Фото: из открытых источников
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- Приемные комиссии техникумов и колледжей Томской области начнут работу с 20 июня. Главными особенностям приемной кампании- 2020 в учреждениях системы профессионального образования станут прием документов в электронном формате или через операторов почтовой связи, а также уведомления от абитуриентов о намерении учиться, - проинформировала сегодня пресс-служба региональной администрации.

Отмечается, что данное решение принято коллегиально - в ходе совещания с секретарями приемных комиссий в Региональном центре развития профессиональных компетенций.

- Уведомления о намерении учиться в том или ином колледже временно заменят для ребят подачу оригинала аттестата. Подавая его, абитуриент подтверждает, что не направил такое же уведомление в другой колледж или техникум, а также берет на себя обязательство в течение первого года учебы предоставить оригинал документа и пройти предварительный медосмотр,- — пояснил замначальника департамента профессионального образования Томской области Василий Щербаков.

Прием документов от абитуриентов в этом году будет организован через операторов почтовой связи и в электронном формате, вступительные экзамены также пройдут с применением дистанционных технологий.

Добавим, на специальности, где предполагаются вступительные испытания ( парикмахерское искусство, лечебное дело, живопись, физическая культура),комиссии будут принимать документы до 15 августа. На специальности и профессии, не требующие вступительных испытаний, до 25 августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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