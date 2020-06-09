Томичи смогут выехать из страны для работы, учебы или лечения за рубежом

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:24:12+03:00

Теперь россияне могут покинуть пределы страны, но только по очень веским основаниям. Фото: из открытых источников

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым россиянам можно будет покинуть страну для учебы, работы или лечения за границей.

Улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции дает возможность пересмотреть введенные в марте ограничения на въезд в Россию и выезд из нее, заявил глава правительства 8 июня на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. «Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», - сказал Мишустин.

Одновременно, по его словам, получат возможность приехать в нашу страну иностранцы, у которых здесь есть близкие родственники, нуждающиеся в уходе, и граждане других государств, намеренные пройти лечение у российских врачей.

Напомним, въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) был запрещен с 18 марта. Первоначально срок запрета был установлен до 1 мая, однако затем его продлили на неопределенный срок.

Для большинства россиян выезд за границу любым сухопутным или речным транспортом, а также через пешеходные пункты пропуска закрыт с 30 марта. Регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение России с другими странами приостановлено с 27 марта. В конце апреля правительство РФ разрешило покидать страну через сухопутные пункты пропуска россиянам, имеющим также гражданство других государств либо вид на жительство в них.

ИСТОЧНИК KP.RU