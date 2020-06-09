ТПУ и «Кванториум» изготовили 1000 защитных экранов для Респираторного госпиталя в Томске

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:56:29+03:00

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Специалисты Томского политехнического университета и детского технопарка «Кванториум» изготовили 1000 защитных экранов улучшенной конструкции для медиков Респираторного госпиталя МСЧ N2 в Томске, сообщила сегодня пресс-служба вуза.

Ранее сообщалось, что изначально политехники использовали готовые схемы индивидуальных средств защиты. Первые экземпляры экранов, очков и масок были напечатаны ими без изменений, по аналогичным образцам, с помощью аддитивных технологий и переданы сотрудникам клиник СибГМУ. Но тестирование выявило ряд серьезных недостатков, устранением которых занялись специалисты ТПУ.

В частности, они изменили конструкцию, отработали технологию печати из мягкого пластика, расширили размерный ряд изделий, адаптировали схемы под использование отечественного сырья и др.

- Затем мы передали всю конструкторскую документацию и технологию производства коллегам в «Кванториум». Они, используя свои мощности, за три недели произвели 1000 защитных экранов из ПЭТ-пластика с ободками, напечатанными на 3D-принтере. Все индивидуальные средства защиты были переданы в томскую медсанчасть № 2, где оборудован респираторный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, — рассказал и.о. завкафедрой – руководитель отделения электронной инженерии ТПУ Павел Баранов.

Он добавил, что дополнительные индивидуальные средства защиты для медиков были изготовлены по запросу департамента здравоохранения Томской области. Сейчас прорабатывается вопрос о печати в «Кванториуме» партии улучшенных защитных очков для врачей Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU