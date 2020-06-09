2020-06-09T12:35:28+03:00
Происшествия

Автомобиль Honda снес фонарный столб на главной улице Томска

21-летний водитель иномарки не справился с управлением
Алиса Селезнева
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фото:УМВД по Томской областифото:УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла в понедельник вечером, около 23 часов 15 минут, на проспекте Ленина, 99.

-По предварительной информации, 21-летний мужчина-водитель Honda Accord , не учел погодные условия, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на препятствие - осветительную опору и металлическое ограждение проезжей части. В результате происшествия люди не пострадали, - сообщила пресс-служба УМВд по Томской области.

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

- Водители слишком часто полагаются на возможности своего автомобиля, забывая о том, что главным фактором аварийности является не сам автомобиль, а человек, который им управляет. Именно по вине водителей происходит большая часть дорожно-транспортных происшествий, - подчеркнули представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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