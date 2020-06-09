Пенсионеры и люди 30-40 лет оказались главной «мишенью» коронавируса в Томской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:40:03+03:00

Среди заболевших коронавирусом томичей пятая часть - это люди от 30 до 40 лет. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Наиболее уязвимой категорией по заражению инфекцией оказались жители Томской области в возрасте от 30 до 40 лет и старше 60-ти. Среди выявленных случаев на эти категории приходится 21% и 23% соотвественно, сообщил во вторник региональный оперштаб.

- Инфекция протекает без каких-либо клинических проявлений более чем у половины заболевших в возрасте от 30 до 40 лет, а у пожилых людей старше 60 лет коронавирус осложняется ОРВИ и пневмонией почти в 70%, - говорится в сообщении.

Значительная часть пациентов в возрасте 50-60 лет имеет выраженную клиническую симптоматику и нуждается в госпитализации в специализированные стационары — диагноз пневмония устанавливается в 28% случаях заболевания в этом возрасте, ОРВИ – в 23% .

Процент госпитализированных пропорционален возрасту пациентов: дети до 17 лет включительно находились под наблюдением врачей в стационаре лишь в 25% случаев, молодые люди до 40 лет - в 43%, от 40 до 60 лет – в 52%, старше 60 лет – в 72%.

Отмечается, что практически бессимптомно "корону" переносят дети. Так, у детей старше 10 лет зарегистрированы единичные случаи пневмонии и ОРВИ. Однако малыши, как правило, остаются активными носителями вируса, являясь объектами заражения от своих родителей и переносчиками инфекции для пожилых родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU