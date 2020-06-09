Коронавирус в Томске: в регионе 47 новых случаев заражения

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:45:36+03:00

Пандемия в Томской области продолжается Фото: из открытых источников

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Сегодня, 9 июня, в Томской области выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1018 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8 595 заболевших, 171 человек скончались, 11 709 выздоровели.

Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 485 253 случая заражения коронавирусом, 6 142 человека умерло, 242 397 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU