Коронавирус в Томске: в регионе 47 новых случаев заражения
Число заболевших томичей достигло 1018
Пандемия в Томской области продолжаетсяФото: из открытых источников
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Сегодня, 9 июня, в Томской области выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1018 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 8 595 заболевших, 171 человек скончались, 11 709 выздоровели.
Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 485 253 случая заражения коронавирусом, 6 142 человека умерло, 242 397 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU