2020-06-09T09:39:57+03:00
Умный город

Министр Валерий Фальков отметил уникальность Большого Томского университета

Он высоко оценил перспективы сибирского проекта
ИГОРЬ ТЮРИН
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Министр высоко оценил Большой Томский университетМинистр высоко оценил Большой Томский университетФото: из открытых источников
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В ходе прямой линии министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что создание Большого Томского университета является уникальным опытом для страны, и выразил уверенность в успехе проекта, сообщает пресс-служба вуза.

О создании в Томске Большого университета Валерий Фальков упомянул, отвечая на вопрос о поиске университетами баланса между «автономией» и «интеграцией». В качестве примера были приведены МГУ и томские вузы.

– Я знаю, какие сложные процессы идут в Томске, но считаю, что это уникальный опыт для страны, и томичи – большие молодцы, потому что двигаться вместе, находить компромисс... А зачастую что такое партнерство? Это шаг навстречу, где-то необходимо пожертвовать своими интересами ради общего дела, – сказал Валерий Фальков. – Мы, к сожалению, на это часто не обращаем внимания. А томичи не просто ведут разговоры, они строят университет. Я думаю, что это процесс длительный, он напрямую связан с автономией вуза, потому что, выстраивая эффективное партнерство, вы вынуждены поделиться частью суверенитета. Я бы сказал, зная томичей, все обязательно получится.

Проект создания Большого Томского университета объединяет вузы Томска и академические институты в единый научно-образовательный центр (с сохранением юридической автономии каждого участника). Он позволит местным ученым реализовать крупные проекты мирового уровня. Одной из задач центра является укрепление позиций региона как лидера экспорта образования и новых технологий. Вместе с тем Большой Томский университет должен стать единой точкой входа в регион для компаний, которые хотят создавать новые технологии и нуждаются в новом знании.

Все совместные инициативы организаций, входящих в Большой Томский университет, утверждает совет Томского консорциума, председателем которого является ректор ТГУ Эдуард Галажинский. Заместитель председателя – первый проректор ТГУ Виктор Демин – курирует непосредственно создание Большого университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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