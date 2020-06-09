2020-06-09T08:27:07+03:00
Происшествия

Доверчивая томичка искала кредит и перевела мошенникам 77 000 рублей

Незнакомец уговорил женщину отдать ему крупную сумму денег
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Среди мошенников попадаются и тонкие психологиСреди мошенников попадаются и тонкие психологиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление жительницы областного центра, 1967 годов рождения, которая сообщила о хищении денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, женщина с целью получения кредита отправляла заявки в различные финансовые организации, однако в займе ей было отказано.

Спустя некоторое время ей поступил звонок с номера телефона, начинающегося на «+7 495…». В ходе разговора незнакомец пояснил, что он является сотрудником одного из банков, и ей одобрен кредит в размере 200 000 рублей на выгодных условия. Но для оформления заявки необходимо перевести денежные средства в сумме 6 300 рублей на указанный им счет, якобы для проверки работоспособности банковской карты и платежеспособности клиента, что женщина и сделала.

Далее, в течение нескольких дней, злоумышленник, под предлогами оплаты страховки, снижения процентной ставки, доставки денег курьером, побуждал потерпевшую переводить деньги на указанные им счета. Таким образом, женщина перевела мошенникам более 77 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионеры и люди 30-40 лет оказались главной «мишенью» коронавируса в Томской области
В Томской области подведены итоги конкурса «Земский учитель»
Коронавирус в Томске: в регионе 47 новых случаев заражения
Почти 88 млн рублей получит Томский НИМЦ на обновление приборной базы
Министр Валерий Фальков отметил уникальность Большого Томского университета
Аграрии Томской области завершили сев зерновых, зернобобовых и овощей
Доверчивая томичка искала кредит и перевела мошенникам 77 000 рублей
К 1 сентября в Томске должны быть завершены все работы на объектах благоустройства
Число пострадавших от клещей в Томске за минувший уик-энд существенно снизилось
По решению суда Центральный рынок в Томске закрыт на тридцать дней
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Томской области вырастет на 4%
Президентские выплаты на детей получили более 100 тысяч семей в Томской области
85 граммов «синтетики», предназначенных для раскладки по тайникам, изъято в Томске
Территорию Лагерного сада в Томске повторно обработали от клещей
В томские суды направили свыше 900 протоколов за нарушения эпидрежима
15-летний подросток в томском селе погиб от удара током
Томские биологи много лет изучают грибы региона в лекарственных целях
Томский ансамбль «Пересек» стал победителем Международного фестиваля-конкурса
Студенты Томского политехнического возобновили наблюдение за спутниками
Работник цеха мясопереработки в Томске лишился ног при ремонте оборудования
Томскстат: в мае заметно подорожал полет в салоне эконом-класса до Москвы
За неделю жители Томской области перевели мошенникам около 7 миллионов рублей
Спрос на недвижимость в Томске в мае вырос на 25% по сравнению с прошлым годом
Активные томичи организовали «народный контроль» за восстановлением раскопок
В этом году жители Томской области уже почти 4 тысячи раз оплатили на почте штрафы ГИБДД
Коронавирус в Томске: в регионе 49 новых случаев заражения