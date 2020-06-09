Доверчивая томичка искала кредит и перевела мошенникам 77 000 рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:27:07+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление жительницы областного центра, 1967 годов рождения, которая сообщила о хищении денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, женщина с целью получения кредита отправляла заявки в различные финансовые организации, однако в займе ей было отказано.

Спустя некоторое время ей поступил звонок с номера телефона, начинающегося на «+7 495…». В ходе разговора незнакомец пояснил, что он является сотрудником одного из банков, и ей одобрен кредит в размере 200 000 рублей на выгодных условия. Но для оформления заявки необходимо перевести денежные средства в сумме 6 300 рублей на указанный им счет, якобы для проверки работоспособности банковской карты и платежеспособности клиента, что женщина и сделала.

Далее, в течение нескольких дней, злоумышленник, под предлогами оплаты страховки, снижения процентной ставки, доставки денег курьером, побуждал потерпевшую переводить деньги на указанные им счета. Таким образом, женщина перевела мошенникам более 77 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU