2020-06-09T07:53:40+03:00
Общество

К 1 сентября в Томске должны быть завершены все работы на объектах благоустройства

На эти цели из бюджетов разного уровня направлено почти 210 млн рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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К осени Томск должен сильно похорошетьК осени Томск должен сильно похорошетьФото: из открытых источников
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В этом году в Томске в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» будет обустроено 16 общественных территорий, на эти работы из бюджетов разного уровня направлено почти 210 млн рублей, информирует пресс-служба мэрии.

Сегодня работы ведутся на трех объектах, по остальным уже определены подрядчики, которые выйдут в ближайшее время.

Бригады подрядчика администрации работают в сквере Воинов-интернационалистов и в Березовой роще мкр. Каштак и по ул. Усова. В сквере Воинов-интернационалистов будет отремонтирована стела, обустроены дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, установлено освещение и выполнено озеленение. На ул. Усова продолжается создание современного общественного пространства с велодорожкой, деревянными настилами и велопарковкой. Детская площадка с безопасным резиновым покрытием и удобная тропиночная сеть дополнят Березовую рощу на пересечении ул. К. Ильмера и пр. Мира.

Мэр Томска отметил, что в этом году в мае бригады уже вышли на объекты, для сравнения в прошлом году они приступили к работам только в июле. И это дает все основания надеяться, что подрядчики могут сдать объекты к сентябрю.

В 2020 году на территории Михайловской рощи будет реализован очередной этап благоустройства. Здесь запланировано создание футбольного поля с трибунами для болельщиков, ремонт пешеходных зон, обустройство автомобильной парковки. На ул. Обручева, 16 в прошлом году смонтировали лестничный спуск, а в этом году сделают комфортным пандус для маломобильных томичей. Незначительные изменения затронут Пушкинский сквер – здесь оформят декоративной плиткой пешеходные дорожки, установят парковые диваны, качели, урны и боларды.

Новый облик получит и нижняя терраса Лагерного сада, традиционно объединяющая поклонников спорта. Здесь запланированы ремонт асфальтового покрытия, озеленение, установка модульных туалетов, обустройство спортивной, городошной, стритбольной и детской площадок, ремонт паркур- и скейтпарка, устройство трибун и площадки для занятия воркаутом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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