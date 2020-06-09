Число пострадавших от клещей в Томске за минувший уик-энд существенно снизилось

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:58:40+03:00

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В минувшие выходные в пункты серопрофилактики Томска обратилось 457 человек, в том числе 101 ребенок. При этом клещевой энцефалит подтвердился только у троих пострадавших, сообщила пресс-служба администрации региона.

- За эти дни количество обращений с присасыванием клеща снизилось на 20% в сравнении с прошлыми выходными, когда было зафиксировано 574 обращения, - уточнила Марина Мусина, руководитель направления по оказанию медицинской помощи населению при укусе клеща

Напомним, круглосуточные пункты серопрофилактики для взрослых действуют на базе трех медицинских организаций Томска: в поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16), в поликлинике № 4 (Афганский центр на ул. Интернационалистов, 2а, тел. 62-51-60), в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37). Детей принимают в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23). Жители районов Томской области могут обращаться в приемный покой райбольниц.

ИСТОЧНИК KP.RU