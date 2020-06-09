По решению суда Центральный рынок в Томске закрыт на тридцать дней

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:48:59+03:00

Если его руководство досрочно устранит нарушения, ярмарка может заработать раньше

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8 июня Ленинский районный суд принял решение на 30 суток приостановить деятельность Центрального рынка в Томске. Напомним,в минувшую пятницу, как сообщил оперштаб, там выявили коронавирусную инфекцию у 6 человек. По постановлению регионального Роспотребнадзора 6 июня рынок официально был закрыт. Однако несмотря на это, он продолжал работу на вынос.

- Суд постановил признать Томское городское потребительское общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде приостановления деятельности розничного рынка, расположенного по улице Карла Маркса, 48, на 30 суток – сообщили в Ленинском районном суде. - Если руководство устранит выявленные нарушения раньше, то предприятие сможет возобновить деятельность до истечения установленного срока.

Добавим, что в связи со сложившейся обстановкой департамент потребительского рынка Томской области готов оказать содействие пострадавшим арендаторам в поиске мест работы на других рынках Томска. Получить информацию можно по телефону горячей линии 511-074.

ИСТОЧНИК KP.RU