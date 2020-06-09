Средняя стоимость квадратного метра жилья в Томской области вырастет на 4%

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:10:49+03:00

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Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на 2-е полугодие 2020 года увеличится на 5,7% и составит 48 634 руб. Эти цифры заложены в проекте приказа Минстроя России.

Показатели средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья будут увеличены в большинстве регионов. Так, по Сибирскому округу на 4,1% подорожает жилой «квадрат» в Томской области – до 44 638 руб. Для Новосибирской области заложена наиболее высокая стоимость (48 301 руб.), для Республики Хакасии – самая низкая (36 039 руб.).

В Москве средняя стоимость 1 кв. метра жилья также увеличится на 4,1% – до 110 751 руб., в Санкт-Петербурге увеличение составит 6,6% – до 84 422 руб. А вот Сахалин станет единственным российским регионом, где стоимость жилого «квадрата» снизится, правда, всего на 1% – до 78 579 руб.

Регионами с наиболее высокой стоимостью 1 кв. метра в III квартале 2020 года, помимо столичных городов, станут Республика Саха (Якутия), Приморский край и Сахалинская область. Самая низкая стоимость установлена в Брянской области, Ставропольском крае, Республиках Дагестан и Ингушетия.

Поясним: нормы средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья применяются для расчета размеров социальных выплат гражданам, которые предоставляются им на приобретение либо строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Документ опубликован на портале проектов правовых актов, его публичное обсуждение продлится до 15 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU