2020-06-09T05:41:22+03:00
Общество

Президентские выплаты на детей получили более 100 тысяч семей в Томской области

Сумма перечислений составила 1 255 610 000 рублей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Выплаты на детей можно оформить через портал госуслуг на территории Томской области.Выплаты на детей можно оформить через портал госуслуг на территории Томской области.Фото: Из открытых источников
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- Более 100 тысяч семей Томской области, в которых есть дети от 3 до 16 лет, подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. За первую неделю выплат деньги уже получили 125 тысяч детей, сумма перечислений томским семьям составила 1 255 610 000 рублей, - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Управляющий Томским областным отделением Пенсионного фонда России Дмитрий Мальцев обратил внимание, что выплаты не оформлены еще примерно на 50 тысяч детей в регионе.

- По данным загса, в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года в Томской области зарегистрирован 177 321 новорожденный. Ориентировочно столько детей в возрасте от 3 до 16 лет сегодня проживают в регионе. Мы ждем обращений их родителей за выплатой, - уточнил он. - Сделать это можно дистанционно - через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России, а также через клиентские службы ПФР по предварительной записи.

Добавим, что ответы на вопросы по оформлению выплаты можно задать по телефонам территориальных органов ПФР Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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