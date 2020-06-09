85 граммов «синтетики», предназначенных для раскладки по тайникам, изъято в Томске

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:37:57+03:00

У наркодельцов в Томске изъято 85 граммов синтетических наркотических веществ. Фото: Из открытых источников

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На днях прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 жителей областного центра (их возраст - 26 и 28 лет).

- Молодые люди обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, - сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, в период с ноября 2019 года по май 2020 - го обвиняемые получили от третьего лица наркотические средства, которые потом раскладывали по тайникам на территории Октябрьского района Томска для последующего сбыта наркопотребителям.

- В ходе проведения следственных действий сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 85 г синтетических наркотиков трех видов, приготовленных для сбыта, - уточнили сотрудники прокуратуры.

Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемые признали полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU