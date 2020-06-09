Территорию Лагерного сада в Томске повторно обработали от клещей

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:29:25+03:00

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В минувшие выходные подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства повторно обработал более 30 га Лагерного сада от клещей, сообщили в пресс-службе мэрии.

- В работе специалисты применяют препарат на основе циперметрина – санитарно-бытового инсектицида и акарицида. Обработка ведется с помощью ранцевых распылителей. На этой неделе будет проведена энтомологическая оценка выполненных работ, - уточнили в департаменте дорожной деятельности и благоустройства Томска. - На комплексную обработку зеленых пространств от клещей и грызунов - их переносчиков - в текущем году из городского бюджета направлено более 2,2 млн рублей

Отметим, в 2020 году была увеличена площадь противоклещевой обработки до 785 га. В перечень пространств вошли сквер у поликлиники N10, зеленый массив в пер. Никольском у Фонда им. Алены Петровой, территории вокруг стадиона «Кедр», лыжероллерная трасса в Академгородке, «тропа здоровья» у стадиона «Буревестник». Всего в этот список включено более 45 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU