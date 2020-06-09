В томские суды направили свыше 900 протоколов за нарушения эпидрежима
В Томской области составили 920 протоколов за нарушение санитарного режима. Проверки прошли на 1758 предприятиях.
- На минувшей неделе специалисты Роспотребнадзора, органов местного самоуправления и полиции проверили маршрутки, управляющих домовыми компаниями, магазины. В регионе в общей сложности проинспектировано 566 точек розничной и оптовой торговли: 143 – в областном центре, 423 – в других муниципалитетах, - рассказали в пресс-службе областной администрации.
Сами проверяющие уточнили, что чаще всего выявленные нарушения были связаны с отсутствием в помещениях для работников бактерицидных облучателей воздуха, нарушением «входного фильтра» и дистанции между покупателями. В единичных случаях у персонала организаций отсутствовали защитные перчатки или маски.
Добавим: томские правоохранительные органы проверили также 1638 жителей региона, которым предписана обязательная 14-дневная домашняя самоизоляция.
По итогам патрулирований общественных мест за различные нарушения режима повышенной готовности составлено 920 административных протоколов, которые будут рассмотрены в районных судах.
ИСТОЧНИК KP.RU