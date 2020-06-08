2020-06-08T18:53:46+03:00
Происшествия

15-летний подросток в томском селе погиб от удара током

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии
Алиса Селезнева
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От электрического удара подросток погиб на месте.От электрического удара подросток погиб на месте.Фото: Из открытых источников
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Следственным комитетом по Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате поражения электрическим током в с. Кожевниково. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла вечером минувшей субботы.

-По предварительным данным, 7 июня 2020 года в вечернее время в с.Кожевниково Кожевниковского района 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием ограждения, взобрался на крышу трансформаторной подстанции, находящейся на территории спортивно-оздоровительного центра, где был поражен электрическим током. От полученных повреждений подросток скончался на месте, - сообщате пресс-служба регионального СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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