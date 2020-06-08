Томские биологи много лет изучают грибы региона в лекарственных целях

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:06:20+03:00

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Томская область является уникальным регионом с точки зрения биоразнообразия грибов: в лесах области их насчитывается около 1500 видов, из них почти полторы сотни лекарственных. Ученые Биологического института Томского госуниверситета занимаются поиском, верификацией и созданием коллекции грибов, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным свойствами, антимикробной и противовирусной активностью. В перспективе полученные данные позволят создавать новые подходы для лечения различных болезней – от бактериальных инфекций, устойчивых к антибиотикам, до онкопатологий, информирует пресс-служба вуза.

– Лекарственных видов грибов известно порядка 700, но используются в фармакологии лишь единицы. Исследование таких объектов важно как с точки зрения фундаментальной науки, так и для расширения фармакопейного списка грибов, – говорит аспирантка Биологического института ТГУ, миколог Наталья Шабанова. – Томская область чрезвычайно богата грибами, но большинство из них недостаточно изучены. Наш регион интересен тем, что здесь встречаются не только исконно таежные, но и японские, северо-американские и европейские виды. В силу того, что на территории области находится часть отрогов Кузнецкого Алатау, здесь встречаются и грибы горной местности.

Поиск новых объектов порой приводит к уникальным находкам. Так, несколько лет назад ученые ТГУ обнаружили шпальный гриб, который впоследствии назвали «сибирским шиитаке» из-за предварительных результатов его высокой эффективности против вируса птичьего гриппа типа А – H5N1, вызывающего атипичную пневмонию.

Фундаментальные данные, которые в ходе исследований получают биологи ТГУ, в перспективе могут стать основой для создания новых препаратов против самых разных болезней, например, для подавления возбудителей бактериальных инфекций, выработавших устойчивость к антибиотикам, или для «мягкого» лечения последствий химиотерапии у онкобольных.

ИСТОЧНИК KP.RU