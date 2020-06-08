Студенческий ЦУП Томского политехнического возобновил наблюдение за спутниками

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:16:49+03:00

В Томском политехническом университете следят за спутниками и учатся их делать Фото: из открытых источников

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Студенческий Центр управления полетами (ЦУП) Томского политехнического университета после профилактических работ снова готов к наблюдению за небом и участию в экспериментах с космическими аппаратами, сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты ЦУПа провели калибровку антенн по углам азимута и наклона, отладку оборудования, обновление программного обеспечения и другие профилактические работы. Одним из первых в зону приема ЦУП попал запущенный в декабре 2019 года спутник DOSAAF-85, разработанный специалистами ИСС им. Решетнева и студентами СибГАУ. На борту спутника установлены маяк, передающий технологический позывной RS44, и транспондер.

Кроме того, политехники наблюдают за интересным экспериментом в спутниковой отрасли – существенным изменением в орбите образовательного спутника FUNcube-1. Специалисты поясняют, что на протяжении восьми месяцев объект был всегда освещен Солнцем, но сейчас орбита спутника проходит через зоны затмения.

– Это изменение может оказать существенное влияние на миссию спутника, так как теперь он получает значительно меньше энергии от Солнца, а значит, не всегда может передавать информацию на Землю. Тем не менее пока что энергии спутника хватает для бесперебойной работы, и ЦУП ТПУ успешно продолжает принимать информацию с FUNcube-1, – говорят в Центре управления полетами.

Со следующего семестра на базе ЦУПа начнут обучение студенты по модулю дополнительной специализации «Проектирование малых космических аппаратов».

Это уже второй набор на модуль по созданию наноспутников, и на него может записаться каждый студент, переходящий на третий курс, независимо от направления подготовки, ведь космос открыт для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU