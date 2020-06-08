Работник цеха мясопереработки в Томске лишился ног при ремонте оборудования

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:41:03+03:00

Разгильдяйство и нарушения правил техники безопасности могут привести к преступлению Фото: из открытых источников

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Следственным комитетом РФ по Томской области по факту получения травмы работником коммерческой организации на рабочем месте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По предварительным данным, 7 июня 2020 года в г. Томске работник коммерческой организации во время ремонта и обслуживания станка мясопереработки в производственном цехе обвалки и переработки мяса получил тяжкие телесные повреждения. Во время нахождения мужчины в ванной станка произошел запуск двигателя агрегата вследствие нарушения одним из работников организации требований охраны труда.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему ампутировали нижние конечности.

В настоящее время следователи СО по Ленинскому району г. Томска проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU