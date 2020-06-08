За неделю жители Томской области перевели мошенникам около 7 миллионов рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:12:14+03:00

Жертвами ловкачей стали 19 мужчин и 24 женщины в возрасте от 21 до 62 лет

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю жертвами мошенников стали 19 мужчин и 24 женщины в возрасте от 21 до 62 лет. В общей сложности они перевели мошенникам около 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Одним из потерпевших стал мужчина 1989 года рождения, в социальной сети со страницы знакомого поступило сообщение с просьбой одолжить денежные средства на некоторое время.

Не усомнившись в подлинности сообщения, мужчина перевел 3 тысячи рублей. После потерпевший уточнил, когда знакомый вернет деньги, но тот пояснил, что никаких денег не занимал, а его страницу в социальной сети взломали.

Еще одним потерпевшим стал томич, 1958 года рождения. На сотовый телефон потерпевшего поступил звонок с номера 8-495..., незнакомый мужчина представился сотрудником банка и пояснил, что неизвестные пытаются снять денежные средства с его банковской карты, чтобы им помешать, необходимо установить на смартфон специальное приложение. После выполнения всех инструкций злоумышленника с карты потерпевшего были сняты денежные средства в размере 58 000 рублей.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.

ИСТОЧНИК KP.RU