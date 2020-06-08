Активные томичи организовали «народный контроль» за восстановлением раскопок

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:33:33+03:00

Активисты помогают мэрии следить за раскопками на территории города Фото: из открытых источников

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За прошедшую неделю в «Санитарную милицию» Томска поступило почти 50 звонков от горожан. Большинство сообщений касалось сроков окончания работ, в частности, по ул. 5-ой Армии, информирует пресс-служба администрации областного центра.

Ранее мэр города обратился к участникам общественных объединений, активистам ТОС и другим неравнодушным томичам с предложением организовать «народный контроль» за проведением раскопок.

Один из примеров такого сотрудничества – совместная работа администрации и членов ТОС «Совет квартала «Педагогический». Его активисты требуют закрыть раскопку теплоэнергетиков по пр. Комсомольскому, 55-57, теперь этот адрес находится на контроле «Санитарной милиции».

По информации «Санитарной милиции», за прошедшую неделю в Томске восстановлено 97 раскопок, 80 из них – прошлогодние. Сегодня на территории Томска открытыми остаются 1040 раскопок, из них 304 были проведены в прошлом году, 736 – в этом.

В это же время в Томске продолжается работа по закрытию раскопок, проведенных в 2019 году. До 26 июня владельцы раскопок должны восстановить нарушенное благоустройство почти по 600 адресам. По требованию мэра Ивана Кляйна все они до 1 июня были засыпаны инертным материалом. Все раскопки, которые были произведены в Томске в предыдущие годы, уже восстановлены.

Жители могут сообщить о нарушениях хода ведения раскопок инспекторам «Санитарной милиции» по тел. 46-92-18 (Кировский район), 46-92-14 (Ленинский район), 46-92-17 (Октябрьский район) и 46-92-15 (Советский район).

ИСТОЧНИК KP.RU