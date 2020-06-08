2020-06-08T10:45:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: в регионе 49 новых случаев заражения

Число заболевших томичей достигло 971
Алиса Селезнева
Поделиться:
Число заболевших последние дни растет стремительно.Число заболевших последние дни растет стремительно.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 июня, в Томской области выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 971 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 8985 заболевших, 112 человек скончались, 3957 выздоровели.

Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 476 658 случаев заражения коронавирусом, 5 791 человек умер, 230 688 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24