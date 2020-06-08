Коронавирус в Томске: в регионе 49 новых случаев заражения
Число заболевших томичей достигло 971
Число заболевших последние дни растет стремительно.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 8 июня, в Томской области выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 971 подтвержденный случай.
За последние сутки в стране выявлено 8985 заболевших, 112 человек скончались, 3957 выздоровели.
Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 476 658 случаев заражения коронавирусом, 5 791 человек умер, 230 688 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU