В самом северном районе Томской области заработал новый рыбоконсервный завод

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:00:42+03:00

Новый завод будет выпускать до 6 тысяч банок консервов каждый день. Фото: из открытых источников

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Новый рыбоперерабатывающий завод «Александровские консервы» сегодня открыл губернатор Сергей Жвачкин. Глава региона дал старт работе технологической линии предприятия по видеосвязи, соединившей областной центр с самым северным районом области,- сообщила в понедельник пресс-служба областного «Белого дома».

-Сегодня знаменательное событие не только для района, но и для всей нашей области. Мы возрождаем производство легендарных александровских консервов. Наши карась с гречневой кашей, щука в масле, язь в собственном соку в свое время были известны на весь Советский Союз,- напомнил губернатор.

Он подчеркнул, что администрация региона последовательно и целенаправленно занимается развитием томского рыбохозяйственного комплекса

– Это одна из главных отраслей, особенно на нашем севере. Потому что решает сразу две задачи: обеспечение продовольственной безопасности и занятости населения, - убежден Жвачкин.

Начиная с 2014 года, из бюджетов разных уровней в предприятия рыбной отрасли Томской области инвестировано почти 120 млн рублей. Субсидии были направлены на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала. Треть этой суммы получили предприятия Александровского района.

По темпам роста этого сегмента экономики Томская область занимает первое место среди регионов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна: только за прошлый год объем переработанной рыбы вырос на 27%, до 4,2 тысячи тонн. При этом доля местного сырья в структуре переработки составила уже 40%, увеличиваясь с каждым годом.

- После провальных для рыболовства девяностых и нулевых мы почти восстановили промышленный вылов рыбы до советских показателей. В прошлом году мы в Томской области выловили 3,2 тысячи тонн речной рыбы. В два с половиной больше, чем годом ранее! Наибольший прирост вылова нам дал именно Александровский район, – сказал губернатор .

Новый завод будет ежедневно выпускать около шесть тысяч банок консервов, а также широкий ассортимент полуфабрикатов.

Рыбоперерабатывающий завод в Александровском – уже второй открытый в 2020 году в Томской области. В марте заработал завод «Рыбная тема» в поселке Предтеченск под Томском.

Губернатор открыл предприятие по видеосвязи.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU