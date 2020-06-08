В самом северном районе Томской области заработал новый рыбоконсервный завод
Новый рыбоперерабатывающий завод «Александровские консервы» сегодня открыл губернатор Сергей Жвачкин. Глава региона дал старт работе технологической линии предприятия по видеосвязи, соединившей областной центр с самым северным районом области,- сообщила в понедельник пресс-служба областного «Белого дома».
-Сегодня знаменательное событие не только для района, но и для всей нашей области. Мы возрождаем производство легендарных александровских консервов. Наши карась с гречневой кашей, щука в масле, язь в собственном соку в свое время были известны на весь Советский Союз,- напомнил губернатор.
Он подчеркнул, что администрация региона последовательно и целенаправленно занимается развитием томского рыбохозяйственного комплекса
– Это одна из главных отраслей, особенно на нашем севере. Потому что решает сразу две задачи: обеспечение продовольственной безопасности и занятости населения, - убежден Жвачкин.
Начиная с 2014 года, из бюджетов разных уровней в предприятия рыбной отрасли Томской области инвестировано почти 120 млн рублей. Субсидии были направлены на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала. Треть этой суммы получили предприятия Александровского района.
По темпам роста этого сегмента экономики Томская область занимает первое место среди регионов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна: только за прошлый год объем переработанной рыбы вырос на 27%, до 4,2 тысячи тонн. При этом доля местного сырья в структуре переработки составила уже 40%, увеличиваясь с каждым годом.
- После провальных для рыболовства девяностых и нулевых мы почти восстановили промышленный вылов рыбы до советских показателей. В прошлом году мы в Томской области выловили 3,2 тысячи тонн речной рыбы. В два с половиной больше, чем годом ранее! Наибольший прирост вылова нам дал именно Александровский район, – сказал губернатор .
Новый завод будет ежедневно выпускать около шесть тысяч банок консервов, а также широкий ассортимент полуфабрикатов.
Рыбоперерабатывающий завод в Александровском – уже второй открытый в 2020 году в Томской области. В марте заработал завод «Рыбная тема» в поселке Предтеченск под Томском.
Губернатор открыл предприятие по видеосвязи.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU