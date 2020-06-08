Цена жизни – тысяча рублей: бездомный в Томской области убил знакомую, заподозрив ее в краже денег

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:04:51+03:00

Ранее мужчина уже был судим и отсидел за убийство

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Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело в отношении в отношении 50-летнего мужчины без определенного места жительства по статье УК «Убийство». По предварительным данным, в минувшую субботу, 7 июня, подозреваемый, находился в гостях у своих знакомых в дачном домике, расположенном в окрестностях д. Халдеево Томского района.

- Там, во время распития спиртных напитков он нанес удар ножом в область шеи женщине, заподозрив её в краже у него одной тысячи рублей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. – говорится в сообщении пресс-службы СК по Томской области.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за убийство. При задержании подозреваемый дал признательные показания, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование данного уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU