2020-06-08T09:13:34+03:00
Экономика

Объем инвестиций в Томской области по итогам I квартала увеличился на 10,5%

По этому показателю регион на лидерских позициях в Сибирском федеральном округе
Антонина Ленская
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В 2019 году в Томской области шла реализация более ста инвестиционных проектов.В 2019 году в Томской области шла реализация более ста инвестиционных проектов.Фото: из открытых источников
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В регионах СФО по итогам I квартала 2020 года в основной капитал инвестировано 308,4 млрд рублей. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Объем инвестиций увеличился в Томской области (на 10,5%), а также в Омской (на 73,7%), Новосибирской (на 20,5%) и Иркутской (на 3,5%) областях. Среди регионов Сибири традиционно самый большой объем инвестиций в абсолютном размере отмечен в Красноярском крае, однако в текущем году показатель снизился относительно прошлого года.

В среднем по РФ показатель инвестирования в основной капитал вырос на 1,2%. По темпам прироста СФО занял 4-е место среди федеральных округов. В структуре инвестиционных средств на собственные финансовые ресурсы организаций в округе приходится 73% (в среднем по России – 65%), а в Томской и Омской областях – более 80%.

Доля бюджетных средств составляет в среднем по округу 6,6%: от 2,1% в Томской области до 55,5% в Республике Алтай (по России показатель равен 9,6%). Доля федерального бюджета в структуре инвестиций составляет в среднем по округу 3,3%, российский показатель – 4%. На средства населения и организаций, привлеченные для долевого строительства, в округе приходится 2% (в среднем по России 3,7%).

По данным обладминистрации, объем инвестиций в основной капитал по Томской области за 2019 год составил 96,2 млрд рублей (или 96,8% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года), в том числе инвестиции по крупным и средним организациям – 76,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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