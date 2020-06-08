2020-06-08T08:47:25+03:00
Общество

Для томичей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, заработал специальный сайт

Он называется «Антикризисный центр» и запущен департаментом финансов региона
Алиса Селезнева
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"Антикризисный центр" готов помочь томичам в трудной финансовой ситуации."Антикризисный центр" готов помочь томичам в трудной финансовой ситуации.Фото: из открытых источников
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- Департамент финансов Томской области, в рамках проекта «Ваши личные финансы», запустил сайт «Антикризисный центр». Также им организована «горячая линия» для оказания бесплатной консультационной помощи жителям региона, попавшим в сложную финансовую ситуацию, - сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

- Сейчас многие томичи оказались в непростой жизненной ситуации: у кого-то снизились доходы, но при этом остались обязательства по кредитам, кто-то стал жертвой финансовых мошенников. Мы открыли «Антикризисный центр», чтобы все нуждающиеся могли оперативно получить квалифицированную помощь и консультации, — пояснил начальник департамента финансов Томской области, вице-губернатор Александр Феденёв.

По его словам, на сайте «Антикризисного центра» аккумулируется и оперативно обновляется информация по финансовым вопросам, наиболее актуальным для томичей.

Например, на ресурсе размещена информация для пайщиков КПК «Первый Томский» и разъяснения, как попасть в реестр кредиторов, чтобы в дальнейшем претендовать на компенсацию. «Антикризисный центр» помогает пострадавшим вкладчикам правильно оформить необходимые документы и направить их на нужные адреса.

Также на сайте есть подробная информация по оформлению кредитных каникул.

Напомним, обратиться за ними могут заемщики, чей доход во время пандемии коронавируса снизился более чем на 30 %. Они могут не платить либо уменьшить ежемесячные платежи без штрафных санкций и последствий для кредитной истории.

С помощью калькулятора на сайте человек сможет рассчитать, положены ему кредитные каникулы или нет, получить информацию о способах снижения ежемесячной долговой задолженности. В этом же разделе представлена информация ведущих банков о мерах поддержки, которые они предлагают своим клиентам.

Особый раздел, отведен на ресурсе мерам защиты от финансовых мошенников. В частности, томичи могут воспользоваться специальным сервис по «распознаванию» аферистов.

По ключевым словам, которые пользователь вносит в специальную строку, система выдает свою оценку — попадает ли ситуация под признаки мошенничества. Если такие признаки выявлены, пользователь получает конкретные рекомендации, что необходимо предпринять, чтобы себя обезопасить.

Также томичи, попавшие в сложную финансовую ситуацию, могут обратиться на «горячую линию» 8-800-201-67-70 и получить бесплатную консультацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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