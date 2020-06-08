Предприниматель, торговавший алкоголем без лицензии в Томской области, понесет уголовную ответственность
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Контрольная закупка» сотрудниками полиции в городе Стрежевом Томской области установлен факт продажи алкоголя без лицензии.
- По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем, и не имея лицензии на розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, осуществлял продажу алкогольных напитков, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.
Стражами порядка изъято из данной торговой точки около 45 литров алкоголя.
Отмечается, что в 2019 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда судом ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.
За повторное нарушение в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье УК Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU