24 томских медика, заразившиеся коронавирусом на работе, получили положенные выплаты

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:21:47+03:00

Медики, работающие с COVID-пациентами, каждый день рискуют заразиться опасным вирусом. Фото: из открытых источников

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- 24 медицинских работника Томской области, заразившиеся COVID-19 при исполнении должностных обязанностей, получили страховые выплаты. Такие выплаты получат все без исключения врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи, которые оказались в подобной ситуации, - цитирует главу региона Сергея Жвачкина пресс-служба областной администрации.

В случае временной нетрудоспособности из-за заражения COVID-19, осложненного острой респираторной инфекцией, вирусной пневмонией или некоторыми другими заболеваниями, медработник получит выплату в размере 68 811 рублей.

- Если в результате перенесенного заболевания возникли осложнения, приведшие к инвалидности, размер выплаты увеличивается в 10 и более раз. Например, при установлении инвалидности III группы ее размер составит 688 113 рублей, II группы – 1 376 226 рублей; I группы – 2 064 339 рублей, - уточнил управляющий Томского отделения Фонда социального страхования РФ Дмитрий Панкратов

В случае смерти медицинского работника, в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией, размер выплаты составит 2 752 452 рублей.

Отмечается, что вышеуказанные выплаты производятся в дополнение к тем, которые осуществляет Фонд социального страхования в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Также руководитель Томского фонда ОМС почеркнул, то оформление выплат максимально упрощено. Так, при временной нетрудоспособности заболевшему не нужно будет никуда обращаться. Все документы в Фонд обязан предоставить работодатель. В этом случае время от начала расследования страхового случая до осуществления единовременных страховых выплат не должно превышать 4 дней.

-Работодатель создает врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалиста ФСС. Комиссия должна установить, что факт заражения медика произошел при исполнении трудовых обязанностей, непосредственно связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на нее. Расследование проводится в срок не более суток, затем готовится справка, на основании которой оформляется единовременная страховая выплата работнику, - детализировал Дмитрий Панкратов.

Ранее сообщалось, что по данным на 20 мая, диагноз COVID-19 был подтвержден у 53 медработников Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU