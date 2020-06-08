19-летний лихач на ВАЗе слетел с трассы и опрокинулся в Томской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:54:57+03:00

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Авария произошла в субботу вечером, около 22 часов 25 минут на подъезде к деревне Поросино Томского района.

- По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21043, не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с проезжей части и опрокидывание. С травмами молодой человек госпитализирован, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Отмечается, что права управления транспортными средствами юноша не имеет.

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU