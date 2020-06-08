«Золото» за знания: почти 500 томских выпускников получат медали за отличную учебу
- В 2020 году выпускникам областного центра вручат почти на 100 медалей больше, чем годом ранее, - сообщили в пресс-службе администрации Томска. - По предварительным данным, федеральные медали «За особые успехи в учении» получат 373 выпускника, региональные медали «За особые достижения в учении» - 108.
Вручение аттестатов и медалей планируется провести с 9 по 16 июня по индивидуальному графику и с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. По итогам 2019 - 20 учебного года аттестаты выпускникам 9 и 11 классов будут выданы без учета экзаменационных отметок.
Выпускники 11 классов, у которых по всем учебным предметам по результатам промежуточной аттестации стоят оценки «отлично», получат аттестат с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении». Им также вручат медаль «Надежда Томска» и благодарственные письма вып от имени мэра Томска Ивана Кляйна. Благодарственных писем от главы областной столицы будут удостоены и родители отличников Отметим, в 2019 году в Томске 274 выпускника получили Федеральные медали «За особые успехи в учении».
Выпускники, имеющие итоговые отметки «отлично» и одну или две отметки «хорошо» по всем учебным предметам, а также являющиеся победителями, призёрами, лауреатами международных, всероссийских и региональных очных олимпиад, конкурсов, выставок, конференций, при условии наличия не менее 3 наградных документов получат региональные медали «За особые достижения в учении».
Добавим, ЕГЭ томские школьники начнут сдавать с 3 июля. Экзаменационная кампания продлится до середины августа.
ИСТОЧНИК KP.RU