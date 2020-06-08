Ректоры томских вузов проведут сегодня онлайн зарядку для школьников

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:16:43+03:00

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- 8 июня в 10 часов утра онлайн - зарядку для участников проекта Inside Game проведут ректор СибГМУ Ольга Кобякова и ректор ТУСУР Виктор Рулевский, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Тема очередного дня проекта Inside Game - новые технологии в оказании первой помощи.В его рамках действующие врачи мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра СибГМУ расскажут, как человек без медицинского образования может помочь пострадавшему, а также проведут челлендж по демонстрации приобретенных навыков при помощи подручных средств. Задание участники должны выполнить за 48 часов. По итогам трое призеров получат сертификат на подготовительные курсы СибГМУ по химии и биологии.

Также на этой неделе с участниками проекта встретятся эксперты Национального исследовательского Томского государственного университета – они раскроют секретные свойства фитонцидов. Спикеры Томского политехнического университета разберут для участников Inside Game основы программирования компьютерных игр. 11 июня у ребят будет возможность выполнить сразу несколько челленджей по разным темам.

Напомним, инициатором создания общероссийской онлайн-игры для школьников Inside Game, стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Проект стартовал 1 июня.

В его рамках за последующие 44 дня школьники 5-11 классов со всей страны смогут самостоятельно и бесплатно изучить основы микроэлектроники, химического инжиниринга, агроведения, промышленного дизайна, создать мобильное приложение, завести блог, "прокачать" свои знания в области физики и цифровой грамотности. В этом им будут помогать ректоры томских университетов, руководители компаний-партнеров, ученые, врачи, блогеры, дизайнеры, компьютерщики.

ИСТОЧНИК KP.RU