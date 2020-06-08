В Томской области полностью выгорела легковушка
В дорожном происшествии люди не пострадали
Кроссовер полностью сгорел на автотрассе в Томской области.Фото: Из открытых источников
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Автомобиль Hyundai Santa Fe сгорел дотла в Шегарском районе Томской области. ЧП произошло на 52-м километре автомобильной трассы Томск-Колпашево.
- Сигнал поступил на пульт дежурного в 9:18 часов утра. Уже через 10 минут пожарные прибыли на место. В результате возгорания никто не пострадал, но машина полностью выгорела, - сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.
Добавим, причина произошедшего устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU