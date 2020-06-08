В Томской области полностью выгорела легковушка

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:24:35+03:00

Кроссовер полностью сгорел на автотрассе в Томской области. Фото: Из открытых источников

В дорожном происшествии люди не пострадали

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Автомобиль Hyundai Santa Fe сгорел дотла в Шегарском районе Томской области. ЧП произошло на 52-м километре автомобильной трассы Томск-Колпашево.

- Сигнал поступил на пульт дежурного в 9:18 часов утра. Уже через 10 минут пожарные прибыли на место. В результате возгорания никто не пострадал, но машина полностью выгорела, - сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

Добавим, причина произошедшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU