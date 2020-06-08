2020-06-08T05:24:35+03:00
Происшествия

В Томской области полностью выгорела легковушка

В дорожном происшествии люди не пострадали
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Кроссовер полностью сгорел на автотрассе в Томской области.Кроссовер полностью сгорел на автотрассе в Томской области.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

Автомобиль Hyundai Santa Fe сгорел дотла в Шегарском районе Томской области. ЧП произошло на 52-м километре автомобильной трассы Томск-Колпашево.

- Сигнал поступил на пульт дежурного в 9:18 часов утра. Уже через 10 минут пожарные прибыли на место. В результате возгорания никто не пострадал, но машина полностью выгорела, - сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

Добавим, причина произошедшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цена жизни – тысяча рублей: бездомный в Томской области убил знакомую, заподозрив ее в краже денег
Объем инвестиций в Томской области по итогам I квартала увеличился на 10,5%
Для томичей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, заработал специальный сайт
Предприниматель, торговавший алкоголем без лицензии в Томской области, понесет уголовную ответственность
24 томских медика, заразившиеся коронавирусом на работе, получили положенные выплаты
19-летний лихач на ВАЗе слетел с трассы и опрокинулся в Томской области
«Золото» за знания: почти 500 томских выпускников получат медали за отличную учебу
Ректоры томских вузов проведут сегодня онлайн зарядку для школьников
В Томской области полностью выгорела легковушка
Грозы и порывистый северный ветер ждут Томскую область сегодня
В томские колонии можно заказать адресно товары онлайн
Лжеоператоры сотовой связи украли у томички около 5 тыс. рублей
Коронавирус в Томске: сразу 54 новых случая заражения
Выстрелы в спину: в Томске неизвестные травмировали 35-летнего мужчину
«Лапы дружбы»: томичей просят помочь животным в приютах
Заготовщикам бересты, ободравшим свыше 30 берез в Томской области, грозит тюремный срок
Томские ученые готовы отправиться в Норильск для ликвидации экологической катастрофы
Наркотик вместо герметика пытался передать томич осужденному другу
Томский краеведческий музей создаст уникальную арт-резиденцию