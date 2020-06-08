Грозы и порывистый северный ветер ждут Томскую область сегодня
Главное управление МЧС России по Томской области опубликовало оперативное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных происшествий сегодня, 8 июня,. Ведомство, предупреждает о возможных ЧП, связанных с обрывом линий электропередач, падением слабозакрепленных конструкций, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП. Томичей просят соблюдать осторожность.
- 8 июня, утром и днем по области и в Томске ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, порывы северного ветра 15-20 м/с,- сообщает Томский гидрометцентр
Температура воздуха в понедельник в Томске составит днем +18…+20°С. В отдельных районах региона воздух прогреется - до +21…+26°С.
ИСТОЧНИК KP.RU