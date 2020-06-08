2020-06-08T05:10:03+03:00
Происшествия

Грозы и порывистый северный ветер ждут Томскую область сегодня

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Грозы, град, ветер до 20 метров в секунду ожидает Томскую область в понедельник.Грозы, град, ветер до 20 метров в секунду ожидает Томскую область в понедельник.Фото: Из открытых источников
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Главное управление МЧС России по Томской области опубликовало оперативное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных происшествий сегодня, 8 июня,. Ведомство, предупреждает о возможных ЧП, связанных с обрывом линий электропередач, падением слабозакрепленных конструкций, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП. Томичей просят соблюдать осторожность.

- 8 июня, утром и днем по области и в Томске ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, порывы северного ветра 15-20 м/с,- сообщает Томский гидрометцентр

Температура воздуха в понедельник в Томске составит днем +18…+20°С. В отдельных районах региона воздух прогреется - до +21…+26°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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