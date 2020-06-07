Выстрелы в спину: в Томске неизвестные травмировали 35-летнего мужчину
В томском микрорайоне Черемошники, известном крутыми нравами местных жителей, неизвестные ночью стреляли из пневматического оружия в спину прохожего. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на ул. Пролетарской, 25. В соцсети появилось сообщение очевидцев о произошедшем.
- В дежурную часть поступило заявление от 35-летнего мужчины о причинение ему телесных повреждений 7 июня около 02 часов 10 минут, - сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России. – Пострадавший был вынужден обратиться в травмпункт. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU