Выстрелы в спину: в Томске неизвестные травмировали 35-летнего мужчину

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:50:17+03:00

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В томском микрорайоне Черемошники, известном крутыми нравами местных жителей, неизвестные ночью стреляли из пневматического оружия в спину прохожего. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на ул. Пролетарской, 25. В соцсети появилось сообщение очевидцев о произошедшем.

- В дежурную часть поступило заявление от 35-летнего мужчины о причинение ему телесных повреждений 7 июня около 02 часов 10 минут, - сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России. – Пострадавший был вынужден обратиться в травмпункт. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU