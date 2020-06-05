2020-06-05T06:35:05+03:00
Общество

Свыше 60 киосков и гаражей пойдут под «снос» в центре Томска

Они мешают благоустройству улиц в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Алиса Селезнева
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фото:мэрия г. Томскафото:мэрия г. ТомскаФото: из открытых источников
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В 2020 году на территории Кировского района, в рамках муниципального контракта, запланирован снос 64 временных объектов – железных гаражей, самовольно установленных нестационарных торговых объектов.- информирует пресс-служба мэрии.

В настоящее время уже демонтировано 4 киоска, одна металлическая будка и 43 металлических гаража. В частности, торговые павильоны и киоски убраны с улиц Киевская, Усова, Карташова, а также с проспекта Кирова – одной из главных городских магистралей. Более 30 гаражей с начала года снесено на улицах Студенческая и Киевская.

Как пояснили в мэрии, работа проводится в рамках подготовки инфраструктуры для реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В Кировском районе в его рамках запланированы продолжение благоустройства нижней террасы Лагерного сада, обустройство бульвара по пр. Кирова, пешеходной зоны по ул.Усова и сквера по ул.Вершинина,17.

Также нынешним летом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кировском районе будет отремонтировано 8 дворов и 6 внутриквартальных проездов, в числе которых – придомовая территория по адресу ул. Студенческая, 10а.

Напомним, в прошлом году в Кировском районе в рамках муниципального контракта был запланирован демонтаж 56 временных объектов, включая гаражи и нестационарные торговые объекты. Однако по факту был выполнен снос 211 временных объектов. Помимо некапитальных, были демонтированы два капитальных торговых объекта – один из них, площадью около 60м2 по пр. Кирова, второй, около 150 «квадратов» по ул. Нахимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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