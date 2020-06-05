2020-06-05T05:45:19+03:00
Экономика

Завод в томском поселке Самусь получил 244 млн рублей на производство стеклотары

Льготные займы на инвестпроекты выделены еще трем местным компаниям
Антонина Ленская
Поделиться:
Льготный кредит поможет предприятию расширить производство стеклянных банок и бутылок.Льготный кредит поможет предприятию расширить производство стеклянных банок и бутылок.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Завод по производству стеклотары, расположенный в поселке Самусь, получил от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в сумме 244 млн рублей на собственное развитие. Об этом сообщил вчера губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая с отчетом перед депутатами регионального парламента.

В 2019 году экспертный совет ФРП одобрил предоставление займа ООО «Интергласс» сроком на пять лет на развитие стеклотарного завода. По данным из открытых источников, предприятие производит стеклотару для пищевой и технической промышленности. География его поставок охватывает регионы России от Урала до Дальнего Востока, а также Казахстан. Компания зарегистрирована в поселке Самусь, который административно подчиняется ЗАТО Северск. В 2018 году «Интергласс» с открытых торгов выкупил производственный комплекс ЗАО «Северскстекло».

Томичи сотрудничают с Фондом развития промышленности, продолжил губернатор: «Наши компании получили уже три льготных займа на инвестиционные проекты. «Томский инструментальный завод» создал высокотехнологичное производство режущего инструмента с износостойкими покрытиями для обработки легких и титановых сплавов. «Сибкабель» ввел в эксплуатацию новую линию непрерывной вулканизации для кабелей с резиновой изоляцией. Компания «ЭлеСи» организовала производство электронных печатных плат по технологии автоматического поверхностного монтажа». Объем инвестиций в эти проекты составил 600 млн рублей, в том числе средства Фонда – 250 миллионов.

Сергей Жвачкин подчеркнул, что промышленное производство сегодня формирует более 40% валового регионального продукта Томской области. При этом обрабатывающие производства за год обеспечили рост в 9,3%, что помогло компенсировать ежегодный спад в нефтегазовом комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томич, пострадавший вчера при столкновении легковушки и дорожного прицепа, умер в больнице
В сферу здравоохранения Томская область в 2019 году вложила 29 млрд рублей
Мошенница, укравшая деньги с банковских карт 7 томичей, арестована полицейскими
ЕГЭ-2020: томским выпускникам организуют очные консультации с педагогами
За незаконный снос деревьев на главной улице Томска в отношении чиновника возбуждено уголовное дело
Свыше 60 киосков и гаражей пойдут под «снос» в центре Томска
Завод в томском поселке Самусь получил 244 млн рублей на производство стеклотары
Эпидбюро СибГМУ выявило 500 томичей, контактных с заболевшими COVID-19
Оперштаб: о вспышке коронавируса в томском "САХ" говорить преждевременно
Легковушка врезалась в прицеп для ремонта дорог в Томской области, один человек погиб
70-летний мужчина выпал из окна многоэтажки в Томске и остался жив
Из-за коронавируса детское отделение психбольницы в Томске закрыто на карантин
Губернатор: Томская область вынуждена отдавать Федерации три четверти налогов
Изделий из льна-долгунца на рынке Томской области будет больше
Врио ректора Томского политеха представил новую команду управленцев
Свыше 40 незаконных рубок обнаружены в лесах Томской области с начала года
Томская область стала лидером по количеству победителей программы «УМНИК»
С начала июня в «закрытом городе» Томской области выявлено 5 человек с коронавирусом
В Томской области отсидевший за убийство мужчина расправился с деревенской жительницей
Томский госуниверситет обновляет приборную базу, чтобы выполнять проекты мирового уровня
Коронавирус в Томске: выявлено 32 новых случая заражения
Ни денег, ни горячей воды: томичка стала жертвой мошенников, купив бойлер в Интернете
Еще один отель Томска станет временным домом для медиков, работающих с COVID-пациентами
Сидим дома: из-за коронавируса томичей, мигрирующих из региона, стало значительно меньше
Губернатор: в 2019 году Томская область побила рекорд по производству и продажам продукции