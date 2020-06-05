Завод в томском поселке Самусь получил 244 млн рублей на производство стеклотары

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:45:19+03:00

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Завод по производству стеклотары, расположенный в поселке Самусь, получил от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в сумме 244 млн рублей на собственное развитие. Об этом сообщил вчера губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая с отчетом перед депутатами регионального парламента.

В 2019 году экспертный совет ФРП одобрил предоставление займа ООО «Интергласс» сроком на пять лет на развитие стеклотарного завода. По данным из открытых источников, предприятие производит стеклотару для пищевой и технической промышленности. География его поставок охватывает регионы России от Урала до Дальнего Востока, а также Казахстан. Компания зарегистрирована в поселке Самусь, который административно подчиняется ЗАТО Северск. В 2018 году «Интергласс» с открытых торгов выкупил производственный комплекс ЗАО «Северскстекло».

Томичи сотрудничают с Фондом развития промышленности, продолжил губернатор: «Наши компании получили уже три льготных займа на инвестиционные проекты. «Томский инструментальный завод» создал высокотехнологичное производство режущего инструмента с износостойкими покрытиями для обработки легких и титановых сплавов. «Сибкабель» ввел в эксплуатацию новую линию непрерывной вулканизации для кабелей с резиновой изоляцией. Компания «ЭлеСи» организовала производство электронных печатных плат по технологии автоматического поверхностного монтажа». Объем инвестиций в эти проекты составил 600 млн рублей, в том числе средства Фонда – 250 миллионов.

Сергей Жвачкин подчеркнул, что промышленное производство сегодня формирует более 40% валового регионального продукта Томской области. При этом обрабатывающие производства за год обеспечили рост в 9,3%, что помогло компенсировать ежегодный спад в нефтегазовом комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU