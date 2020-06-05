2020-06-05T05:10:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: о вспышке коронавируса в томском "САХ" говорить преждевременно

Диагноз COVID-19 выявлен только у одного работника предприятия
Алиса Селезнева
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Тесты на коронавирус взяты у 20 сотрудников "САХ", результаты пока неизвестныТесты на коронавирус взяты у 20 сотрудников "САХ", результаты пока неизвестныФото: из открытых источников
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4 июня в ряде томских СМИ появилась информация о вспышке заболевания новой коронавирусной инфекции на предприятии «Спецавтохозяйство». В частности, со ссылкой на анонимный источник, сообщалось о трех сотрудниках, госпитализированных из одного отдела, и о закрытии на карантин данного подразделения.

Региональный оперативный штаб Томской области прокомментировал ситуацию:

- Среди сотрудников «Спецавтохозяйства", действительно, есть заболевший коронавирусом, однако о новом очаге инфекции говорить преждевременно. В результате эпидемиологического расследования установлено, что работник являлся контактным лицом заболевшего ранее (контакт бытовой, не связан с профессиональной деятельностью). Цепочка контактов по данному случаю выявляется. На предприятии взяты смывы у 20 человек, результаты ПЦР-тестов пока неизвестны.

В настоящее время работники «САХ», близко контактировавшие с заболевшим коллегой, отправлены на самоизоляцию. В течение ближайших двух недель они будут находиться под наблюдением медиков и регулярно сдавать анализы на COVID-19. Также на предприятии провели дезинфекцию помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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