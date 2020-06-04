70-летний мужчина выпал из окна многоэтажки в Томске и остался жив

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:15:27+03:00

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В четверг, 4 июня, в 15.10 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение, что из окна дома на улице Говорова, 86 выпал мужчина.

- В 15.12 на место происшествия выехала дежурная смена. Как выяснилось, мужчина 1950 года рождения выпал из окна верхнего этажа на крышу подъезда. Спасатели эвакуировали пострадавшего при помощи носилок и передали врачам скорой помощи, - рассказал заместитель начальника Томской ПСС Владлен Кузьменчук.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU